Forte scossa di terremoto da 4.7 a Montecilfone, le gente scende in strada per la paura

TERMOLI. Scossa di terremoto molto forte quella avvertita qualche minuto prima delle 23.50, sia a Termoli che dall'altro capo del Molise.

In città molto spavento e molte persone sono scese in strada per la paura.

Per l'epicentro prime notizie riportano alla zona compresa tra Acquaviva Collecroce, Palata e Montecilfone.

Tre le scosse, sempre con epicentro a Montecilfone che erano state registrate dalla sala operativa dell'Ingv a cavallo tra le 20.56 e le 23.25, con magnitudo tra 1.5 e 1.9, prima di quella significativa.



Si tratta dello stesso comprensorio che era stato colpito da un'altra forte scossa il 25 aprile scorso.

L'Ingv ha classificato il sisma a 4.7 di magnitudo, avvenuto nella zona: 6 km S Montecilfone all'ora esatta 23:48:31 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.85, 14.84 ad una profondità di 19 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Al momento alla Protezione civile del Molise non sono stati segnalate situazioni di particolare emergenza, ma stavolta il panico ha preso tutti.

Pare che a Montecilfone non ci sia corrente elettrica nelle case.

Partono le verifiche su tutto il territorio interessato.

A Termoli, subito le squadre dei Vigili del Fuoco, di Sae 112 e del settore Lavori Pubblici del Comune di Termoli sono sul territorio in fase di ricognizione.