Barca in avaria e vele strappate, due anziani diportisti salvati in alto mare

TERMOLI. Operazione di soccorso nautico nella tarda serata di ieri in alto mare. Una barca a vela con due persone anziane a bordo era in avaria con i motori e le vele strappate in mezzo al mare in tempesta.

Sono stati soccorsi a 10 miglia dalla costa in un'operazione di recupero coordinata dai militari della Guardia costiera e dal personale della Marina di San Pietro e il pilota del porto di Termoli Stefano Marinucci.

Un'operazione complessa ma in fase di risoluzione nonostante le condizioni del mare.

L'Unità è salito a bordo per prestare i primi soccorsi, la situazione era di reale grave pericolo. Il natante è stato rimorchiato al porto di Termoli.