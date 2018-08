La statale Bifernina è aperta al traffico, sotto stretto monitoraggio il viadotto del Liscione

TERMOLI. La statale 647, denominata Bifernina, è aperta al traffico. Sfatiamo le voci che si rincorrono dalla notte scorsa sulla presunta chiusura dell'arteria che con un viadotto di 5 chilometri attraversa la diga del Liscione.

A confermarcelo la Polizia stradale. Certo, è tenuta sotto uno stretto monitoraggio, così come Molise Acque, Protezione civile e Vigili del fuoco hanno a lungo verificato possibili conseguenze per lo stesso invaso artificiale di Guardialfiera, ma né dalle ispezioni in loco né dai sensori attivi sono emerse criticità, per fortuna.