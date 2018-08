Terremoto, «Una scossa così forte che ci ha svegliato di soprassalto»

MONTECILFONE. Con la collaborazione di Ezio Varrassi siamo riusciti ad avere la testimonianza di Emilia De Angelis, volontaria della protezione civile di Montecilfone che come tutti ormai sappiamo è stato l’epicentro di questa forte scossa che ha tenuto tutti svegli la notte scorsa.

Signora Emilia volendo fare un riepilogo, qual è la situazione al momento?

“Ringraziando il cielo è tutto sotto controllo, ci sono stati soltanto alcuni danni ai cornicioni e una interruzione della corrente elettrica che ha interessato alcune zone del paese.

Quest’ultimo problema ha causato maggiori disagi perché il normale funzionamento è stato ripristinato del tutto soltanto in mattinata intorno alle 10, dai tecnici dell’Enel che dopo l’interruzione, sollecitati dal sindaco, prontamente sono intervenuti già dalla scorsa notte.”

Per quanto riguarda l’atmosfera che si è creata in seguito a questo evento invece cosa ha da dirci?

“Ovviamente c’è stato tanto spavento, chi era già a letto si è svegliato di soprassalto e invece chi era sveglio è sceso immediatamente sotto casa.

In tanti hanno preferito dormire in auto nella zona centrale del paese in prossimità di piazza Lame, proprio vicino la chiesa di San Giorgio Martire, forse per sentirsi più protetti”.

In definitiva quindi la situazione non è molto diversa dal resto del Basso Molise. Siete quindi in contatto con le istituzioni per eventuali comunicazioni?

“Al momento il sindaco è impegnato a fare il punto della situazione. Ovviamente però ci teniamo in contatto”.