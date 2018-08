Rio Vivo, spiaggia prigioniera del degrado: «Ci sono pure i serpenti»

TERMOLI. «Mi hanno chiamato dei turisti che soggiornano a Rio Vivo. Sono terrorizzati perché ormai tutti i giorni si imbattono i serpenti e vipere. Non sanno proprio cosa fare. Ho detto loro di chiamare Asl e Vigili del fuoco». A segnalarci il disagio di vacanzieri della zona Sud di Termoli è il portavoce pentastellato Nick Di Michele.

«Sono ormai molti giorni che residenti e turisti di Rio Vivo si imbattano in serpenti che si aggirano sulla spiaggia e intorno alle abitazioni – ribadisce il grillino - come se non bastasse l'immondizia o la sporcizia che imperversa in tutta la città, ora quest'altra piaga incombe sulle vacanze di chi preferisce Termoli ad altre località. Termoli ha bisogno di essere amministrata con coscienza e amore. Invece siamo dinanzi al nulla dinanzi alla spregiudicatezza di chi non vuole altro che coltivare il proprio orticello. Come amministratore di opposizione chiedo scusa per tutti i disagi che cittadini termolesi e turisti sono costretti a subire».