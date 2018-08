Le vacanze non sono uguali per tutti, Ione e le barriere architettoniche

TERMOLI. Si chiama Ione Quici. Ha messo nero su bianco tutti i disagi e i problemi che una persona con disabilità motoria deve subire inopinatamente nella nostra città, che evidentemente non è così civile da poter considerarsi a vocazione turistica erga omnes.

Un caso che è stato rivelato da Ezio Varrassi e lei stessa ci ha inviato il contenuto di un post che aveva pubblicato sul suo profilo Facebook due giorni fa. Caduto irrimediabilmente, o quasi, nel vuoto.

Barriere architettoniche, ma anche mentali, che impediscono a una realtà dalle potenzialità infinite ma pressoché inespresse.

Ad acuire l’amarezza, il fatto che lei sia nata proprio a Termoli ma vive a Milano ed ha 45 anni.

«Torno tutti gli anni in vacanza in Molise, e vedo purtroppo che lungo il corso di Termoli nulla cambia... per fare un acquisto da Sephora ho dovuto far uscire la commessa dal negozio qualche giorno fa...»

Lavora come impiegata amministrativa sempre a Milano ed è affetta da Fshd.

«Ogni volta che passeggio lungo le strade del suo Borgo mi perdo tra i colori, i profumi, e la maestosità del mare... una volta uscita dal Borgo vecchio torno alla triste realtà, mi imbatto tra le varie barriere architettoniche che costellano il Corso Nazionale.

Si transita bene lungo il Corso con il mio “bolide”, ma il problema nasce quando vuoi entrare in un negozio, o in un bar per andare alla toilette.

All’alba del 2018 a Termoli le persone con disabilità non hanno la possibilità di entrare nei negozi, o di bere qualcosa tranquillamente perché magari sprovvisti di pannolone, visto che nei bagni dei bar non si può entrare... A quando questo benedetto abbattimento delle barriere architettoniche?»