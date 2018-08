Auto finisce contro il guardrail sulla Bifernina, madre e due bimbi piccoli al San Timoteo

TERMOLI. Grande spavento per una famiglia che stava viaggiando in auto sulla statale Bifernina. La vettura è uscita di strada al km 71, nei pressi del bivio per Ururi-San Martino in Pensilis, finendo per schiantarsi contro il guardrail. Ingenti i danni al veicolo, dove si trovavano una madre 40enne G. P. e i due figli, di appena sei mesi e due anni.

A soccorrerli è intervenuto il 118 Molise della postazione di Termoli con gli operatori volontari della Misericordia giunti con l’ambulanza. I due piccoli e la donna sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli per accertamenti e in stato di particolare agitazione.

Rilievi del sinistro e disciplina della circolazione stradale sono stati curati da due pattuglie della Polizia stradale del comando provinciale di Campobasso.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 18.