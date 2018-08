Auto travolge scooter in via Pertini, 19enne rimane ferita in modo serio

Cronaca di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Un impatto violento, quello che alle 4.30 in via Pertini ha visto coinvolti uno scooter, condotto da una 19enne, M. P, e un'autovettura guidata da un giovane. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 Molise assieme agli operatori volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato la ragazza al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. A rilevare l'incidente sono stati gli agenti del commissariato di Polizia di Termoli. Serie le condizioni della ragazza, che ha subito un trauma cranico e una frattura esposta alla gamba ed è stata gestita in codice rosso. A disciplinare la viabilità i militari del nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Termoli.

