Auto in sosta selvaggia a piazza Sant'Antonio: multe a raffica dei Vigili urbani

TERMOLI. Oseremmo dire, finalmente! Ma non per dare ragione a quella corrente di pensiero che vede nel tartassare i turisti una chance di fare cassa salvaguardando i residenti. Non potrebbe essere così, perché multe per divieto di sosta non si comminano a seconda della provenienza, ma dell'infrazione. Almeno, così dovrebbe essere.

Ieri sera gli agenti della Polizia municipale di Termoli sono intervenuti in piazza Sant'Antonio, nella zona interdetta alle autovetture e ai veicoli in genere, che va dalla fontana al belvedere, divenuta d'estate - come malcostume che reitera di anno in anno - un parcheggio selvaggio a cielo aperto.

Multate tutte le macchine, tranne due che sono state spostate dai rispettivi proprietari. Tolleranza zero contro gli abusi, dunque, anche perché ci sono decine di abbonati alle strisce blu che non riescono a trovare parcheggio, figurarsi se è possibile lasciare impuniti coloro che vogliono sostare in dispregio di ogni prescrizione.