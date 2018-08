in riproduzione ora

TERMOLI. Avevamo ipotizzato che il Sinarca potesse gonfiarsi sino a creare problemi, visto il livello di disastro provocato a monte, così a valle, nella parte che inizia dal quadrivio per il bivio che porta a Petacciato e alla Madonna a Lungo, per poi giungere al mattatoio la piena c'è stata e ha fatto tracimare il torrente.

Per precauzione, è stato chiuso il tratto di strada che da via Pertini e che scende proprio al Sinarca. Ringraziamo il nostro collaboratore Ezio Varrassi per la documentazione foto e video. Tra i primi a intervenire i militari del nucleo operativo e radiomobile dell'Arma dei Carabinieri della compagnia di Termoli.