TERMOLI. Moltissimi gli interventi effettuati da questa mattina dalle squadre vigili del fuoco di Termoli, Santa Croce di Magliano aiutati da una squadra proveniente dalla centrale di Campobasso e da una dedita, in questo periodo, all’antincendio boschivo.

Incendio di quadroballe di paglia in un terreno attiguo all’incrocio Guglionesi – Palata sulla statale Bifernina.

Alcuni sopralluoghi per verifiche in seguito al sisma a Termoli e Guglionesi con esito negativo.

Diversi interventi per allagamenti di scantinati a San Martino in Pensilis, San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi.

Allagamento di una abitazione a Montecilfone,

Di particolare importanza il soccorso ad autovetture bloccate dal fango fra San Giacomo degli Schiavoni e Guglionesi sulla SS 483 e quello effettuato nell’area delladitta Tecno Inerti, al margine dell’area industriale per alcune persone negli uffici impossibilitati ad uscire per acqua e fango.

Tutt’ora è in corso intervento di prosciugamento presso le cantine Catabbo di San Martino in Pensilis così come altri interventi causa maltempo in tutta la provincia.