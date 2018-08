Terremoto in Basso Molise: 13 scosse in 52 minuti: epicentri localizzati in 5 comuni

TERMOLI. Molto prolifico lo sciame sismico che sta terrorizzando il Basso Molise. Ben 13 le scosse che sono state registrate dalle 20.19 alle 21.11, tutte con epicentro variabile.



Epicentri localizzati a Montecilfone per 5 volte- compresa la scossa più forte - ma anche due a Palata, una a Larino, due a Guglionesi, due a Guardialfiera e una a San Giacomo degli Schiavoni. Intensità graduali tra 3 e 1.6. Danni per ora, ma non di grave entità, vengono segnalati in diverse località.

A Termoli una donna è stata ricoverata in ospedale dopo essere rimasta bloccata in ascensore.