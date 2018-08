Giornata orribile a Guglionesi, prima del sisma c'erano state bomba d'acqua e frana

GUGLIONESI. Il nubifragio che si è protratto per quasi tutta la mattinata di oggi ha causato danni e disagi a Guglionesi, dove le copiose precipitazioni hanno provocato l'allagamento di garage e scantinati e la compromissione della viabilità a causa delle carreggiate invase dal fango.

Via Sicilia, trafficata arteria cittadina che collega il centro del paese alla periferia, è pressoché impraticabile a causa di fango e detriti che rendono difficoltoso il transito.

Un costone di via Lampedusa ha franato, rischiando di travolgere alcune ville sottostanti.

Anche il collegamento con Termoli è compromesso, a causa dello smottamento della strada provinciale che collega Guglionesi a San Giacomo.

«La situazione è grave», dice il sindaco Mario Bellotti «Con strade comunali e provinciali distrutte e una frana che per fortuna non ha causato vittime. Per non parlare dello stabile in via Martiri d'Ungheria, già da tempo evacuato, del quale precedenti terremoti avevano compromesso la stabilità e sicuramente l'acqua di oggi ha acuito la criticità. Ci ha fatto molto piacere la visita di Toma, che ha constatato i danni nel paese e le condizioni del palazzo. Abbiamo predisposto un piano di massima per scongiurare ogni pericolo e per agire nel più breve tempo possibile», ha concluso Bellotti.