Notte trascorsa in Basso Molise, in poco più di dieci ore sono state 67 le scosse di terremoto

TERMOLI. Sono trascorse quasi dieci ore dalla scossa da 5.1 che ha gettato nel panico tutto il Basso Molise.

Dalle 20.19 di ieri e fino alle 6.46, sono state 67 le scosse che si sono succedute, di cui due oltre magnitudo 4 (la seconda di 4.4) e altre 4 di magnitudo 3 o superiore.

Le località degli epicentri sono Montecilfone, Larino, Guardialfiera, San Giacomo degli Schiavoni, Palata e Guglionesi.

In tutti i Comuni del Basso Molise ci sono stati 'campi' spontanei con gente che ha dormito in macchina, mentre in quelli più colpiti come Acquaviva, Guglionesi e Montecilfone, sono arrivate tende e lettini con le colonne mobili della Protezione civile.