Si forma avvallamento sulla Bifernina, statale chiusa nella notte per precauzione

TERMOLI. Nella serata di ieri avevamo rassicurato la popolazione molisana sulla mancata chiusura della statale Bifernina per i rischi connessi al viadotto che attraversa il Liscione, tenuto sotto stretta osservazione. Per due volte in 48 ore erano state diffuse voci non veritiere. Ma sono state un presagio. Nella notte, dopo l'ultima scossa da 3.1 si è formato un pericoloso avvallamento all'altezza della spiaggetta di Guardialfiera, dove era sorto un piccolo polo turistico.

Novità che ha costretto i tecnici dell'Anas a interrompere la circolazione per effettuare controlli approfonditi.