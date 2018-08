TERMOLI. Il Governatore del Molise Toma e l'assessore alla Protezione civile Cavaliere si sono recati di nuovo in Basso Molise, a poche ore dall'emergenza maltempo che già aveva messo in ginocchio diverse comunità. Hanno portato il segno tangibile e la vicinanza delle istituzioni alla popolazione colpita dal sisma, coordinando l'arrivo delle tende e dei lettini. Una situazione di piena emergenza, a cui aggiungere il panico di decine e decine di migliaia di persone, poiché come accadde anche per il più tragico sisma del Centro Italia di due anni fa, molte località si erano ripopolate per le ferie d'agosto.

L'allestimento dei campi per sfollati e persone che non volevano rientrare nelle proprie abitazioni fa tornare alla mente il sisma del 2002, che il capo dell'Ingv Carlo Doglioni ha detto similare alla sequenza che si è messa in atto lungo il Biferno.