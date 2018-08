Notte di paura anche a Termoli, in molti hanno dormito nelle macchine

TERMOLI. Situazione di emergenza gestita anche a Termoli dalla serata di ieri e nel corso della notte.

Sono state diverse le squadre dei tecnici del Comune, dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile impegnate nella ricognizione del territorio di Termoli in seguito alle scosse di terremoto. Non sono stati evidenziati danni agli edifici pubblici e agli immobili né si evidenziano al momento situazioni di pericolo per i cittadini. Qualora i cittadini riscontrassero nelle loro case evidenti lesioni possono mettersi in contatto con i Vigili del fuoco (in rete con la Struttura comunale e la protezione civile) e richiedere un sopralluogo, fanno sapere dal Comune di Termoli.

Nella serata di ieri in municipio riunione col sindaco Sbrocca, l'assessore Gallo, i dirigenti Bove e Mandrile e altri dipendenti dell'ufficio tecnico.

In città un clima diviso in due, nel centro sembrava una normale notte di agosto, con locali pieni e struscio sul Corso nazionale.

Mentre in periferia, dove la paura è stata più forte, piazza del Papa e la zona di Porticone colme di auto con le persone che hanno preferito dormire all'aperto.