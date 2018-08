In corso i controlli sulle reti del gas metano e dell'acqua potabile

TERMOLI. Anche le reti idriche e le condutture del gas metano vengono controllate e monitorate dopo lo sciame sismico di questi giorni.

«La società 2I ReteGas che si occupa della distribuzione gas metano nel nostro territorio appena giunte notizie riguardo il sisma sia del 14 agosto che del 16 è intervenuta su tutto il territorio monitorando le condotte e le cabine – ci riferisce Rosaria Verini - il tutto coordinato dal Capo Area. Personale sia operativo che in ferie ha effettuato controlli senza sosta di giorno e di notte. Il tutto per garantire continuità del servizio in piena sicurezza. Per ora la situazione è stabile non si sono riscontrate anomalie né altro».

Parimenti, sono in corso controlli sulle reti idriche gestite dalla Crea a Termoli.