Terremoto in Basso Molise, a Larino aperti campo sportivo e palestra comunale

LARINO. Oltre a sottoscrivere la lettera assieme a colleghi amministratori, il sindaco di Larino Pino Puchetti ha messo già da ieri sera a disposizione della cittadinanza la palestra comunale con brandine. Inoltre, per chi volesse dormire in macchina, è aperto il campo sportivo. Inoltre, I cittadini che hanno avuto danni strutturali alle proprie abitazioni, possono recarsi in piazza del popolo a Larino, dove è stata allestita un'unità operativa dei vigili del fuoco, per compilare l'apposito modulo.

Tuttavia, nella stessa comunità c’è chi non vuole che si ripetano le storture del post sisma 2002.

Commenta Paola Pelillo sulla pagina Facebook dell’amministrazione di Palazzo Ducale, «Ma non si dovrebbe aspettare che finiscano le scosse? E che accertino i Vigili del fuoco e la Protezione civile... che non si faccia come l'altra volta che tanti hanno approfittato per rifarsi casa, questa volta attenzione.

Infine, numerose le iniziative locali annullate o con modifica della location.

La festa della trebbiatura, prevista per questa sera, è stata rinviata a data da destinarsi per motivi di sicurezza.

L’evento "Cinema sotto le stelle" con Molise Cinema Festival si svolgerà domenica 19 agosto, alle ore 20.30, e, per motivi di sicurezza, avrà luogo in Piazza Vittorio Emanuele.

Infine, il Centro culturale Afra comunica che l'evento "VERSI DIVIni", previsto per il giorno 26 agosto, è stato annullato per motivi di sicurezza.