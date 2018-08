Ispezioni e controlli post sisma a Termoli: «Non sono emerse criticità particolari»

TERMOLI. Sopralluoghi negli edifici scolastici di Termoli in queste ore da parte dei dipendenti dell’ufficio tecnico di Termoli, coordinati dall’ingegner Gianfranco Bove, titolare dei Lavori pubblici.

Li abbiamo incontrati al plesso della Schweitzer, in via Perrotta, nel corso del loro giro in tutti gli immobili che ospitano istituzioni didattiche.

«Stamattina abbiamo cominciato le verifiche su alcuni plessi scolastici i cui presidi avevano fatto richiesta e per i quali vi era la presenza di personale Ata e non docente. Il sindaco ha chiesto di proseguire pure per gli altri plessi scolastici e alle 15.30 due squadre hanno avviato le verifiche. Abbiamo verificato anche lo stato del viadotto del parco nei tratti ispezionabili e non sembrerebbero peggiorate le condizioni pre-sisma

Al di là di tutto, il messaggio che sento di poter esprime dopo diverse ore di attività sul territorio è che dalle ricognizioni effettuate e da quanto segnalato dai cittadini possiamo dire che il dato confortante è che un patrimonio immobiliare pubblico e privato, costruito con criteri non sempre propriamente antisismici data la scarsa sismicità della zona, a fronte di un terremoto dalla magnitudo rilevante, non ha subito alcun effetto e non ha evidenziato alcuna grave criticità», ha riferito proprio Bove.

Intanto, qualcuno, in queste ore di notizie che si accavallano, persino in ambito nazionale, ha detto che il Borgo di Termoli ha subito danni e crolli e sia transennato e chiuso. «Non è così. Il nostro Borgo, la nostra città, sta bene, magari con il cuore un po' impaurito – spiegano dal Comune adriatico - ma confortato da tanta bellezza. Grazie a tutti voi che anche da lontano, continuate a sostenerci e ad amare Termoli».