Terremoto in Basso Molise, chiesta la chiusura delle scuole superiori

CAMPOBASSO. Il presidente della Provincia di Campobasso, Antonio Battista, sentiti i tecnici dell'ente, ha formalmente chiesto in via precauzionale e temporanea, ai sindaci di Termoli, Campomarino, Guglionesi, Larino e Montenero di Bisaccia la chiusura degli istituti scolastici di competenza provinciale, provvedimento che interessa soprattutto il personale tecnico e amministrativo in servizio anche nel periodo estivo. Intanto, proseguono le verifiche dei tecnici di Palazzo Magno su edifici scolastici e opere viarie al fine di garantirne la sicurezza.