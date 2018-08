Terremoto in Basso Molise, Vigili del fuoco onnipresenti: eseguiti 451 interventi in 14 località

TERMOLI. Alle ore 19 di questa sera il personale delle due unità mobili di comando di Campobasso ed Isernia avevano effettuato rispettivamente 295 e 156 interventi per un totale di 451 in 14 paesi. Il paese di Guglionesi con 36 interventi di cui 2 per rimozione parti pericolanti e 17 di recupero beni ed altri è stato quello che più ha impegnato le squadre dei Vigili del Fuoco. Seguono Larino con 21 interventi e Termoli con 18.