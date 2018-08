Terremoto in Basso Molise, «Al momento nessuna criticità riguarda la diga del Liscione»

CAMPOBASSO. "Al momento nessuna criticità riguarda la diga del Liscione, proseguono le verifiche coordinate dal nostro responsabile diga, l'ingegnere Giovanni Sportelli giunto da Roma". Lo ha detto all'Ansa l'ingegner Massimo Pillarella, responsabile del dipartimento Territorio della Regione Molise. "Stiamo effettuando anche verifiche sulle condotte idriche, sulle portate, sullo scarico d'acqua.

Per quanto riguarda il viadotto - ha aggiunto - da questa mattina sono in corso verifiche, si registra solo un piccolo cedimento di un ponte in prossimità dell'invaso del Liscione, ma non sembra nulla di grave". Nella tarda mattinata sono iniziati anche i controlli con mezzi anfibi da parte dei Vigili del fuoco e personale dell'Anas. "Solo quando saranno terminati - ha fatto sapere Pillarella - si procederà eventualmente a riaprire al traffico il tratto della Bifernina chiuso da questa notte".