Terremoto in Basso Molise, 31 scosse nelle ultime 18 ore: la più forte di magnitudo 3.3

TERMOLI. Non ci divertiamo affatto, sia chiaro. Ma è giusto rendere conto l'opinione pubblica di quale sia l'evoluzione dello sciame sismico (o sequenza after-shock) che sta interessando il Basso Molise.

L'ultimo report di ieri pomeriggio che abbiamo pubblicato parlava di 95 scosse dalle 20.19 del 16 agosto, fissato alle 15.15. Da quell'ora ne sono state registrate dalla sala operativa dell'Ingv altre 31, con due di grado intenso, 3.3 alle 00.48 di oggi e 2.9 alle 5.25, sempre con epicentro nel territorio periferico di Montecilfone.

E' spuntata anche una piccola scossa rilevata strumentalmente in un altro luogo della provincia di Campobasso, a Ripalimosani, di 1.6.

Intanto, sempre a Montecilfone, nella serata di ieri il vicepresidente della giunta regionale Vincenzo Cotugno ha raggiunto le comunità terremotate. Lo abbiamo sentito al telefono e ci ha riferito che in questo momento oltre all'attivazione di tutti i protocolli operativi di soccorso e assistenza alle popolazioni è volontà della giunta regionale dare solidarietà e vicinanza alle persone atterrite. Sopralluoghi e verifiche sismiche andranno avanti senza sosta, ma come detto, non mancherà il conforto delle istituzioni.