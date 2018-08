Nel weekend nuova ispezione ai piloni dei viadotti sul Liscione

CAMPOBASSO. Iniziano oggi le verifiche tecniche e strumentali sui due viadotti che sovrastano l'invaso artificiale della diga del Liscione sulla statale 647 Bifernina, nei pressi di Guardialfiera. I controlli verranno eseguiti dall'Anas attraverso una piattaforma speciale 'by bridge' che permette di verificare le condizioni della parte sottostante le campate dei ponti e della sede stradale.

Lo ha riferito all'Ansa l'ingegnere Massimo Pillarella, responsabile del dipartimento Territorio della Regione Molise. "I lavori dovrebbero terminare entro domenica - ha aggiunto - l'Anas ha dimostrato ampia disponibilità. Ulteriori verifiche sono state effettuate nella zona dell'invaso - ha concluso - al momento non sono emerse criticità". Intanto il presidente della Regione, Donato Toma, al termine del vertice che si è tenuto nel pomeriggio in Prefettura a Campobasso, ha riferito che per quanto riguarda le condizioni dei due viadotti "all'esame visivo sembra non presentino particolari problemi".