Minacce e resistenza a pubblico ufficiale, termolese finisce in manette

TERMOLI. Un cittadino termolese è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri in un’operazione congiunta portata a compimento dagli agenti della Polizia municipale di Termoli, coordinata da Antonio Persich, e il personale del commissariato della Polizia di Stato di via Cina. A finire in manette un uomo che era al volante di una Fiat Multipla, poi scortata al comando dei Vigili urbani di piazza Kennedy. A suo carico hanno contestato minacce e violenza a pubblico ufficiale.