«Pronti a dare supporto psicologico alle popolazioni colpite dal sisma»

TERMOLI. Grazie all’intervento della giovane psicologa Federica Buri, veniamo a conoscenza degli interventi di supporto psicologico rivolti alla cittadinanza interessata dal sisma nella zona del Basso Molise, come presidente della Sipem Sos Molise.

Assieme al presidente nazionale Roberto Ferri, la Buri porta a conoscenza della cittadinanza dei Comuni coinvolti, la presenza nel territorio di psicologi volontari SIPEm SoS Molise (Societa Italiana Psicologia della Emergenza - Regione Molise) al fine di facilitare, attraverso interventi di supporto psicologico ed informativo, la gestione delle reazioni psicologiche ed emotive emerse nella comunità a seguito dei recenti eventi sismici. Le scosse che hanno interessato la zona del Basso Molise nella serata e nottata del 16 agosto 2018 hanno generato nella popolazione sentimenti di forte preoccupazione e manifestazioni di intensa paura che non dovrebbero essere ignorati. E’ comprensibile che in una situazione di massima allerta, causata da eventi come calamita naturali (terremoti, inondazioni, ecc), o legati all'azione dell'uomo (incidenti, deragliamenti, crollo di ponti, ecc), si esperiscano sentimenti di paura, impotenza, frustrazione e che essi mettano a repentaglio il benessere psicologico e il senso di sicurezza della comunità coinvolta. Va sottolineato che tali vissuti emotivi sono reazioni comuni, condivise, normali e comprensibili in situazioni di straordinaria allerta e che, seppur destabilizzanti, essi siano adattivi e permettano di affrontare e gestire al meglio le situazioni di emergenza, attivando la resilienza di ciascuno attraverso le risorse personali o tramite quelle offerte dalle istituzioni e dai Servizi di supporto alla persona.

Preso atto che al momento non vi siano danni materiali tali da minare la sicurezza della collettività, si invita la popolazione a restare informata attraverso i canali ufficiali e della Protezione Civile. Si suggerisce alle persone che conservino un certo grado di allerta e/o paura, oltre a fare fede alle linee guida emanate dalla Protezione Civile in caso di terremoto, e qualora si sentisse la necessita di un supporto, di far riferimento ai presidi psicologici che sono in attivazione da parte di Sipem SoS Molise nei Comuni maggiormente colpiti.

SIPEm SoS Molise è un'Associazione di Psicologi dell'Emergenza senza scopo di lucro, affiliata alla Federazione di 12 sezioni regionali, che opera in situazione di micro e maxi emergenze sul territorio italiano per il supporto a vittime e soccorritori in situazioni critiche e che fornisce formazione al cittadino e a volontari e professionisti del soccorso in materia di psicologia dell'emergenza e prevenzione.