Bandiere a mezz'asta sul municipio per il lutto nazionale

TERMOLI. Come annunciato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proclamato - per le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova - il lutto nazionale per la giornata di oggi, giorno delle esequie solenni che si sono svolte alle 11.30 presso la Fiera di Genova per 19 di loro.

Le bandiere nazionale ed europea dovevano essere esposte a mezz'asta sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale.

Il Comune di Termoli ha adempiuto all’obbligo istituzionale e ha esposto i due vessilli istituzionali come il protocollo richiede in queste occasioni.