Serbatoio lesionato a Montecilfone, il sindaco sgombera 12 abitazioni

MONTECILFONE. Cominciano a emergere diverse problematiche legate al sisma nei due centri più colpiti, uno di questi è Montecilfone, epicentro della grande maggioranza delle scosse. «Stiamo svuotando il serbatoio dell'acqua per fare verifiche tecniche. Ho richiesto le autobotti per sopperire». Questo il messaggio comparso sul profilo Facebook del sindaco Franco Pallotta. Una iniziativa assunta dopo che sulla struttura si sono evidenziate diverse crepe. Così, prosegue la conta dei danni prodotti dal terremoto dei giorni scorsi in Molise. Una grossa lesione è stata accertata a carico dell'impianto.

Cittadini a secco fino all’intervento di Molise Acque, a rifornirli sono arrivate autobotti della Protezione Civile, che hanno subito risposto alle richieste del primo cittadino. Grazie alla presenza dei tecnici di Molise Acque è stato fatto il by-pass diretto, quindi hanno riaperto eliminando il serbatoio. Ma i disagi veri sono quelli dei residenti di via IV novembre, che hanno visto transennata tutta la strada. Sono 12 le ordinanze di sgombero per chi ci abita. Intanto, dalla serata di venerdì è arrivata una stazione mobile dei Carabinieri, con i militari che serviranno a costituire le pattuglie anti-sciacallaggio, quell’odioso fenomeno che si manifesta quando ci sono sfollati per varie cause.

Assembramento ieri mattina davanti al Comune, con almeno 250 richieste di verifica per sopralluoghi a immobili privati. Di ordinanze di sgombero siamo dunque a quota 16, la dozzina di ieri si aggiungono alle 4 del giorno prima, di cui due case, un supermercato e una chiesa, ma se ne potrebbero aggiungere anche altre, oltre la strada del serbatoio. Da ieri stanno montando le tende e hanno mobilitato una ruspa per rendere pianeggiante un terreno. Tante le richieste di verifiche anche a Palata dove sono numerose le case lesionate, almeno un paio i crolli interni di muri divisori e solai. Oltre al Municipio, che ha problemi sin dalla scossa di magnitudo 4.6 del 14 agosto, è chiuso anche l'ufficio postale da tre giorni. «Pensiamo di trasferirlo in un camper mobile - dichiara il sindaco, Michele Berchicci - anche la sede del Comune ha problemi che dovranno essere visionati. Ci auguriamo di definire almeno a inizio settimana la situazione degli edifici pubblici».