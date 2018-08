Colpisce una donna alla testa con una mazza e fugge

TERMOLI. Episodio assurdo quello avvenuto intorno alle 13.30 tra via Maratona e via Martiri della Resistenza, nei pressi della rotatoria con l'ancora.

Uno sconosciuto ha colpito una donna in testa con una mazza in modo molto violento. Lei è caduta a terra, ferita. Si tratta della 46enne A. C.

Sul posto per soccorrere la malcapitata è intervenuto il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza, oltre alle pattuglie di Polizia e Carabinieri. In strada si è formato un capannello di gente. Gesto davvero assurdo e deprecabile, quello compiuto dall'aggressore.

Purtroppo la vittima di questa bastonata è ferita in modo grave ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Le forze dell'ordine stanno cercando l'autore, fuggito subito dopo.

La 46enne ora è sotto shock. Ha tagli alle labbra, alla nuca e uno molto profondo alla testa. Oltre alla satura delle ferite sarà sottoposta a una Tac.