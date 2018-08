SAN SALVO. ORE 19. Il ragazzo, dopo una attenta valutazione da parte dei sanitari giunti sul posto, è stato trasferito in elisoccorso presso il nosocomio di Chieti.

LA PRIMA NOTIZIA. Violenta esplosione questo pomeriggio al Porto Turistico di San Salvo. Una moto d'acqua è letteralmente saltata in aria, per ragioni da chiarire, al momento dell'accensione. Ferito un giovane sansalvese di 35 anni, A.D.A. le iniziali. Il ragazzo dopo l'esplosione è stato scaraventato a molti metri di distanza ed ha riportato diverse ustioni. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Valtrigno ed una del 118. In arrivo anche l'elisoccorso vista la gravità delle ferite subite dal giovane.





GUARDA IL VIDEO DELLA RIMOZIONE DELLA MOTO E DELL'ARRIVO DELL'ELISOCCORSO: