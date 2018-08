GUGLIONESI. Non ci stanno le 13 famiglie che sono state sgomberate due sere fa in via Nicola Iacobitti, via Firenze e via Martiri d’Ungheria. Per l’amministrazione comunale, la prefettura e la protezione civile il Palazzo Vernucci già evacuato lo scorso anno è troppo a rischio crollo per permettere ai residenti degli stabili circostanti di rimanere nelle loro case e così il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti ha firmato le ordinanze di evacuazione.

Ma loro, i residenti, si sono infervorati e stamani si sono recati belligeranti in municipio per parlare con l’amministrazione locale e con alcuni esponenti del governo regionale, come Toma e Cavaliere.

Il loro verbo sarà ascoltato di nuovo anche martedì pomeriggio sempre alla presenza del Governatore Donato Toma, noi li abbiamo intervistati in video con Elisa Sarchione.