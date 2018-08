TERMOLI. Dalle 22 la città di Termoli, il suo centro storico, tra corso Nazionale, borgo e lungomare Nord ha cominciato a popolarsi come nelle migliori occasioni del ferragosto. Lo slittamento avvenuto ben due volte dei fuochi d'artificio previsti nella festa del mare con l'incendio del Castello ha un po' diluito l'attenzione e l'attesa per lo spettacolo magno dell'estate termolese, ma comunque rimane un appuntamento irrinunciabile.

Sul viale Cristoforo colombo attive dal tardo pomeriggio le associazioni di volontariato come Misericordia di Termoli, Sae 112 e ValTrigno.

La spiaggia si va via gremendo al di là di chi ha un posto alla luna (non al sole, vista l'ora) negli stabilimenti balneari centrali per assistere ai giochi pirici.

Ancora una volta i fuochi sono un motivo di richiamo assoluto anche di domenica, quando alla fine della seconda decade potrebbero esserci vacanzieri di ripartenza, oltre a quelli che sono andati via o hanno disdetto le prenotazioni a causa del sisma.

Termoli è pronta a brillare. Ringraziamo per il supporto Vanessa Di Lalla.

