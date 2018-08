Trasferita all'ospedale di San Giovanni Rotondo la donna colpita con la mazza alla testa

TERMOLI. E’ ricoverata all’ospedale di San Giovanni Rotondo Casa sollievo della Sofferenza per le fratture rimediate al volto la 46enne aggredita ieri alle 13.30 tra via Maratona e via Martiri della Resistenza.

A richiedere il trasferimento, per una consulenza specifica, sono stati i medici dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Di gesti vili in via Maratona ne sono stati compiuti diversi negli ultimi mesi, ma quello avvenuto alle 13.30 di ieri nei pressi della rotatoria dell’ancora, che si congiunge con via Martiri della Resistenza, ha scosso l’intera città.

Uno sconosciuto, pare giovane con occhi chiari, ha colpito da dieto una donna in testa con una mazza in modo molto violento, mentre la signora stava rincasando. Lei è caduta a terra, ferita. Si tratta della 46enne A. C. Sul posto per soccorrere la malcapitata è intervenuto il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza, oltre alla volante del commissariato di Polizia.

Tocca proprio a loro indagare per provare ad assicurare alla giustizia l’autore dell’aggressione.

La donna vittima di questa bastonata è ferita in modo grave ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. La 46enne era sotto shock. Aveva tagli alle labbra, alla nuca e uno molto profondo alla testa.