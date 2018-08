SAN SALVO. Questa mattina presso il porto turistico "Le Marinelle", la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale di San Salvo, con il supporto dello staff tecnico del porto turistico, hanno recuperato la carena ed alcuni pezzi della moto d'acqua esplosa ieri nel pomeriggio nel porto di San Salvo (leggi).

Il giovane alla guida della moto è ora ricoverato presso l'ospedale di Chieti, le sue condizioni non destano preoccupazione nonostante la gravità dell'incidente.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la moto sia esplosa al momento dell'accensione, scaraventando in acqua il giovane. Il mezzo è stato messo sotto sequestro, le indagini per comprendere come sia accaduto sono in corso.