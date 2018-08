Raccordo diretto tra cittadini e Carabinieri, stazioni mobili a Palata e Larino

PALATA. L’allestimento dei campi con le tende da parte della Protezione civile a causa delle conseguenze prodotte dallo sciame sismico che si è messo in moto nella tarda serata dello scorso 14 agosto e che ha vissuto alle 20.19 di giovedì 16 agosto il culmine con la scossa da 5.1 ripropone uno scenario bellico in Basso Molise. Disagi, sconforto, danni e la consapevolezza di non essere più sicuri.

Non soltanto per l’instabilità presumibile degli immobili lesionati, ma anche perché le case sono incustodite e perché ci possono essere anche problemi di altra natura. Per tutte queste ragioni, il comando legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" ha disposto l’impiego delle stazioni mobili, provenienti da Isernia e Pescara. Le stazioni mobili opereranno su Palata e Larino. Costituiscono un centro di comando e soprattutto di raccordo diretto tra cittadini e carabinieri. In tal modo vengono intercettate direttamente sul posto (tendopoli, scuole per sfollati) le esigenze su cui poter intervenire con tempestività ed efficacia.

Un vero punto di prossimità e di assistenza alla popolazione.