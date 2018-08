Salgono quasi a mille le richieste di intervento dei Vigili del fuoco

TERMOLI. Dall’inizio degli eventi sismici a questo pomeriggio di Lunedì 20 Agosto fino alle ore 19, il personale delle due unità mobili di Campobasso ed Isernia, coadiuvato da funzionari tecnici e personale operativo giunti da altri comandi limitrofi, hanno effettuato interventi per un totale di 471 in 24 paesi.

Nel paese di Guglionesi sono stati effettuati 267 interventi di cui 234 verifiche, 7 per rimozione parti pericolanti e 26 di recupero beni ed altri ed è stato il paese che più ha impegnato le squadre dei funzionari tecnici e personale operativo dei Vigili del Fuoco. Seguono:

Larino con un totale di 118 interventi di cui 116 verifiche e 1 rimozione parti pericolanti e 1 per recupero beni ed altro.

Montecilfone con un totale di 13 interventi di cui 4 verifiche e 8 rimozioni parti pericolanti e 1 per recupero beni ed altro.

Palata con un totale di 7 interventi di cui 6 verifiche e 1 rimozione parti pericolanti.

Termoli con un totale di 28 interventi di cui 25 verifiche, 1 rimozione parti pericolanti e 2 per recupero beni ed altro. Sono in lista per essere effettuati oltre 490 verifiche .