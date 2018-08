TERMOLI. Il palazzo di proprietà della Curia che ospita anche gli uffici comunali mostra le prime crepe. Non è una battuta, ma la paura mostrata dai dipendenti dell'assessorato alle Politiche sociali, che insistono al secondo piano della palazzina che ha ospitato nel passato scuole medie e persino Unimol. Dopo le richieste verbali, impiegati e collaboratori hanno richiesto per iscritto verifiche strutturali presso l'edificio in Largo Martiri delle Foibe. "I sottoscritti dipendenti del Comune di Termoli e personale delle cooperative sociali, in servizio presso gli uffici comunali aperti al pubblico, della sede specificata in oggetto.

Premesso che esiste agli atti del Comune documentazione relativa allo stato del fabbricato anche su sollecitazioni del personale. Considerate le ultime forti scosse di terremoto dei giorni 14 e 16 agosto, oltre a quella del 25 aprile, oltre allo sciame sismico in corso e l'emergenza in atto, chiedono al fine di scongiurare situazioni di pericolo per l'utenza pubblica e per il personale ivi presente.

Che il suddetto fabbricato venga sottoposto a verifiche idonee e strumentali in ordine alla vulnerabilità sismica dello stesso e a ogni altra misura atta a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro per il personale e per l'utenza pubblica». Una trentina le firme, di tutto il personale presente, visto che è periodo ancora di ferie. Loro contestano anche l'assenza di idonee vie di fuga. Sentito l'assessorato ai Lavori pubblici, nella persona dell'ingegner Gianfranco Bove, che ha specificato come il palazzo è comunque privato e quindi spetterebbe alla diocesi chiamare i tecnici, ciononostante per l’incolumità dei colleghi, i sopralluoghi sono stati fatti e non hanno evidenziato criticità. Due posizioni diverse.