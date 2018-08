Si lancia dal balcone al primo piano dopo la scossa di ieri sera, ricoverata 51enne di Acquaviva

TERMOLI. E' ricoverata all'ospedale San Timoteo di Termoli una donna di 51 anni, E. D. N., che nella serata di ieri, dopo la scossa di terremoto da 3.1 delle 20.32, ormai in preda a uno stato emotivo molto particolare, per la paura si è gettata nel vuoto dal balcone della sua abitazione posta al primo piano nell'abitato di Acquaviva Collecroce.

Per fortuna l'impatto da un'altezza non eccessiva ha ridotto le conseguenze. La signora è stata soccorsa e portata al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, dove poi i medici hanno deciso di trattenerla in osservazione.

Si tratta del terzo caso di reazioni simili nell'arco di una settimana in Basso Molise.

Per la scossa del 14 agosto in 4 furono gli immigrati a lanciarsi dal centro di accoglienza Le Dune, per il sisma da 5.1 del 16 fu un giovane romeno a Termoli a fare lo stesso, procurandosi la rottura della caviglia e adesso la 51enne residente ad Acquaviva Collecroce.