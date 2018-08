Evade dai domiciliari e si ubriaca al bar, arrestato 29enne

CAMPOBASSO. Continuano servizi di prevenzione e repressione dei reati disposti dal Questore di Campobasso per contrastare le fenomenologie criminali mediante l’impiego di pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e soccorso Pubblico, della Squadra Mobile e dei Reparti Prevenzione Crimine appositamente aggregati dal Dipartimento di Pubblica sicurezza, impiegate nel controllo del territorio durante il periodo estivo.

Personale della Squadra Volante ha tratto in arresto T.L. di 29 anni, il quale si è reso responsabile del reato di evasione. L’uomo, già in detenzione domiciliare e denunciato in stato di libertà qualche giorno prima per il medesimo reato, si era nuovamente allontanato arbitrariamente dalla sua abitazione per recarsi al bar, infastidendo gli avventori. Il gestore dell’esercizio pubblico richiedeva l’intervento della polizia e gli operatori, avendo riconosciuto l’uomo, che al momento si trovava in compagnia di un’altra persona, mentre consumava della birra, lo hanno accompagnato in Questura e lo hanno tratto in arresto. All’arrestato è stata contestata, inoltre, la violazione amministrativa per manifesta ubriachezza con conseguente segnalazione alla Prefettura di Campobasso per i provvedimenti di competenza sulla patente di guida.