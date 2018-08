Villa Frattura, archiviata l'inchiesta a carico dell'ex Governatore del Molise

TERMOLI. Non è più Governatore del Molise da alcuni mesi, ma una delle faccende che più gli ha dato fastidio, soprattutto mediaticamente.

L’avvocato Mariano Prencipe ha dato notizia nella tarda mattinata di oggi dell’archiviazione definitiva dell’inchiesta sulla cosiddetta Villa Frattura.

«Ho appena ricevuto la notifica dell’ordinanza con cui il Gip di Larino ha definitivamente archiviato, nei confronti dell’ex Presidente della Regione Paolo di Laura Frattura, la denuncia dei signori Varanese, Cornacchione e Cerio. Il provvedimento, dettagliato e puntuale con il quale si rigetta l’opposizione delle

Signor Varanese e del signor Cornacchione, è chiarissimo: Paolo di Laura Frattura non ha commesso alcun reato! Si chiude così, sul piano penale e personale per il mio assistito, una vicenda in cui, come spesso avviene in questo paese, la condanna mediatica (anche di trasmissioni televisive nazionali come “le Iene”), aveva anticipato impropriamente la decisione della magistratura offuscando anche l’immagine istituzionale del Presidente della Regione Molise. Con questo ennesimo provvedimento di archiviazione, che segue molti altri intervenuti su numerose denunce riguardanti anche l’operato amministrativo del Presidente Frattura, posso orgogliosamente affermare che nei cinque anni della passata legislatura, nei confronti del mio assistito, non solo non è intervenuta alcuna condanna penale anche di natura provvisoria ma neanche una richiesta di rinvio a giudizio».