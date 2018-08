Infastidisce i turisti e insulta i poliziotti, denunciato 30enne

CAMPOBASSO. Personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di anni 30 che si era reso responsabile di resistenza e oltraggio a pubblico Ufficiale, in un paese della provincia. In particolare l’uomo, durante una festa popolare, infastidiva i vacanzieri e a seguito dell’intervento della Polizia, ha inveito contro gli operatori pronunciando frasi oltraggiose.