In via degli Olivi dopo i bagordi restano i rifiuti

TERMOLI. Qualche giorno fa, un gruppo di persone ha festeggiato una ricorrenza all'aperto davanti ai giardinetti di casa con tanto di musica e schiamazzi, ma quello che proprio non va giù ai residenti delle palazzine di via degli Olivi a Difesa Grande è il fatto che oltre a questo chiasso, è stato lasciato in eredità uno spettacolo indecente di resti dei bagordi serali buttati in mezzo alla strada. Almeno prendersi la briga di raccoglierli in contenitori e andarli a buttare? No! I residenti ci hanno riferito che situazioni simili sono già accadute in passato: "Siamo veramente stufi, prima fanno bagordi e poi lasciano tutto in mezzo alla strada e noi dovremmo raccoglierli?" Senza un attimo di tregua, aspettiamo la prossima segnalazione.