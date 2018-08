Borrelli e Doglioni: «Massima attenzione in Molise»

CAMPOBASSO. Attraverso le battute di agenzia dell’Ansa riepiloghiamo l’esito dell’incontro avvenuto alla prefettura col capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il numero uno dell’Ingv Carlo Doglioni.

Una riunione che è servita per fare il punto della situazione, ma che non ha potuto rassicurare la popolazione.

«La Regione produrrà la richiesta dello stato di emergenza, noi istruiremo questa richiesta e la presenteremo al Consiglio dei ministri». Queste le parole del Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, al termine di un vertice in Prefettura a Campobasso per un'analisi sulla situazione dopo le numerose scosse di terremoto che continuano ad interessare l'area del medio e basso Molise.

«L'allerta ci deve essere - ha ripetuto ai giornalisti - e voglio essere chiaro, noi abbiamo convocato la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che non ha escluso futuri terremoti. Fino a quando questo sciame sismico non si fermerà - ha spiegato - bisogna stare attenti e adottare quelle misure precauzionali che l'amministrazione ha adottato e che i cittadini sono invitati ad adottare».

«Sono in corso le verifiche di agibilità sugli edifici scolastici, ci sono un paio di istituti nei quali si sono registrati danni, quello che abbiamo verificato è che il Ministero dell'istruzione ha dato ampia disponibilità, anche con l'impiego di fondi, ad intervenire rapidamente per garantire il recupero delle scuole che hanno subito danni e quindi l'avvio regolare dell'anno scolastico», ha ribadito il Capo della Protezione civile.

«Non possiamo escludere ulteriori scosse, anche di più elevata intensità. Per queste ragioni - ha aggiunto - abbiamo raccomandato e attivato insieme al presidente della Regione, Donato Toma, con il Prefetto, Maria Guia Federico, con i sindaci e le istituzioni presenti sul territorio una serie di presidi a garanzia dell'assistenza alla popolazione. Bisogna tenere la massima attenzione anche da parte dei cittadini, quelli che non si sentono sicuri nelle proprie abitazioni, possono rivolgersi ai Comuni nei punti di assistenza».

Doglioni, dal canto suo, ha richiamato la memoria storica sismica locale, dal devastante terremoto del 1627 con epicentro nel Gargano e a San Severo e quello di San Giuliano di Puglia. Insomma, altro che allarmismo, è la scienza geologica che ci induce a essere molto cauti.