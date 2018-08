TERMOLI. La città di Termoli sta vivendo in modo più marginale, diciamo, la vicenda del post sisma - sperando che possa essere già classificato così - tuttavia la paura serpeggia anche in città, come dimostra la lettera dei dipendenti e dei collaboratori delle Politiche sociali al Comune.

Abbiamo intervista all'uopo il sindaco Angelo Sbrocca, estendendo il perimetro anche all'area del Consorzio industriale Valle del Biferno, che include anche delle zone del Comune di Guglionesi, tra i centri più colpiti dalle scosse avvenute dal 14 agosto in avanti.