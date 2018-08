GUGLIONESI. “Via Martiri d’Ungheria dovrebbe cambiare nome in via Martiri di Guglionesi”. Ironizza amaramente il governatore Toma, che oggi, presso la sala consiliare del comune di Guglionesi, ha incontrato nuovamente i proprietari di Palazzo Vernucci e i residenti di Via Martiri d’Ungheria, via Firenze e via Nicola Iacobitti. Assieme a lui il sindaco Mario Bellotti e l'assessore regionale alla Protezione civile Nicola Cavaliere.

“È in corso di emanazione un’ordinanza che ordina ai proprietari di degli appartamenti di mettere in sicurezza, entro 10 giorni dalla notifica, lo stabile pericolante. Stiamo preparando la richiesta dello stato di emergenza”, ha proseguito Toma, “corredata dalla relazione tecnica che farà la protezione civile: martedì prossimo il Consiglio dei ministri delibererà al riguardo. Ci preme che sia dichiarato lo stato di emergenza, anche perché questo azzererebbe il problema dei costi”, ha concluso Toma.

Le dichiarazioni di Toma sono state accolte con qualche malumore all’interno della sala consiliare sia dai proprietari degli appartamenti di palazzo Vernucci, che in qualche modo vedono questa ordinanza come un’imputazione di responsabilità nei loro confronti, sia dei residenti delle case nei pressi del palazzo, raggiunti da un’ordinanza di sgombero, che avrebbero voluto una risoluzione più veloce della questione, caldeggiando un immediato abbattimento dello stabile.