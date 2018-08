Carenze antincendio e altre pecche, il Comune "chiude" quattro autorimesse

TERMOLI. Quattro ordinanze tutte d'un fiato quelle emesse dall'amministrazione comunale di Termoli per altrettante autorimesse riferite a 4 condomini ubicati tra via Genova, via Messina e via America.

Il provvedimento notificato ai rispettivi amministratori condominiali con effetto immediato provoca la sospensione dell’attività di autorimessa, fino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza nonché all’ottemperanza delle procedure di prevenzione incendi a tutela dell’incolumità delle persone e dei beni.



La prescrizione viene imposta sulla base dei verbali redatti dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso, che a vario titolo hanno contestato numerose irregolarità alle strutture, non tutte le stesse, tra cui carenza di areazione, vie di esodo non conformi alla normativa vigente; compartimentazione non conforme alla normativa vigente; assenza di luci di emergenza; assenza di cartellonistica secondo la normativa vigente; mancanza di estintori.