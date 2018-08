Tra i comuni danneggiati dal sisma anche Castelmauro: la chiesa è inagibile

CASTELMAURO. Non solo Palata e Acquaviva, Guardialfiera e Larino, Montecilfone e Guglionesi. Il sisma ha causato danni anche in altre realtà, come Montefalcone nel Sannio, di cui abbiamo reso noto ieri alcuni dettagli e Castelmauro.

Il sindaco Angelo Sticca ha provveduto a far montare 7 tende nell'area del campo sportivo Foltarella. Sono dotate di 60 posti letto in brandine, e vengono utilizzate da coloro che ritengono poco sicuro dormire nelle proprie abitazioni, con priorità alle persone anziane e/o con problemi di salute e alle famiglie con bambini.

«Desidero ringraziare il personale della Protezione civile e i volontari che si sono adoperati per aiutare nelle operazioni di allestimento.

Dai primi sopralluoghi effettuati per la verifica dei danni causati dal terremoto abbiamo constatato, con i tecnici della Soprintendenza ed oggi con i Vigili del fuoco, la chiesa parrocchiale San Leonardo Confessore è risultata inagibile.

Sono stati riscontrati distacchi di intonaci e lesioni alle strutture portanti che non permettono di garantirne l'utilizzo in totale sicurezza. Confidiamo nella comprensione e nella collaborazione di tutti per organizzare comunque, nel miglior modo possibile, le imminenti festività in onore della nostra Madonna della Salute».

Infine, la replica a una polemica sin troppo pretestuosa, forse.

«Dopo una nottata a gestire l'emergenza terremoto, la mattina del 17 agosto ho dimenticato di andare a spegnere le luci al campo sportivo. Luci che avevo acceso la sera precedente per consentire la sosta notturna in auto a quanti ritenevano di non poter dormire in casa a causa del movimento tellurico in atto. Nella consapevolezza di aver fatto il massimo in un contesto difficile per tutti, chiedo comunque scusa per aver causato il piccolo danno economico al Comune.

Però mi chiedo: per il Csc Castelmauro non era più semplice e meno dispendioso spegnere direttamente le luci (visto che sono in possesso di tutte le chiavi) piuttosto che fare la foto e scrivere il post su Facebook?

Almeno in questo momento non potevate comportarvi da "sportivi"?»