Crepe e lesioni nelle palazzine Iacp a Campomarino, «vogliamo un sopralluogo»

CAMPOMARINO. Palazzine Iacp di via Vincenzo Cuoco a Campomarino con crepe evidenti, magari precedenti al sisma e non di poco, ma i residenti e gli inquilini hanno paura che lo sciame sismico in atto possa mettere a rischio la struttura.

Chiedono un sopralluogo da parte dei tecnici, che purtroppo sappiamo essere oberati dal lavori nei centri più colpiti dal terremoto della scorsa settimana.

«Ci hanno segnalato e manifestato la loro condizione di preoccupazione, timore e disagio – riferisce il nostro collaboratore Ezio Varrassi – si tratta delle case vicine alla scuola. Sono giorni che i residenti invocano e chiamano anche in Comune, a Campomarino, per avere una verifica dopo le ultime scosse. Si tratta dei numeri civici che vanno dal 14 al 18. Sono anni che convivono con armature a vista e lesioni su balconi e muri perimetrali, ora dopo il terremoto, sentono la necessità di voler sapere se gli edifici sono ancora sicuri o meno».