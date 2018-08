LARINO. Volontari di protezione civile molisana all'opera stamani nel campo sportivo di Larino per allestire una tendopoli.

Numeri importanti anche nella città frentana. Il sisma ha colpito su vasta scala e tra i sei comuni più danneggiati c’è certamente la città frentana. In queste ultime ore stanno affluendo le schede di verifica della Protezione civile, sulle 500 richieste sinora pervenute a Palazzo Ducale. Attraverso il sistema di sopralluogo tecnico già 17 gli immobili dichiarati inagibili, per una quarantina di sfollati, ma il numero è destinato a salire. Altri dieci sono stati segnalati dai Vigili del fuoco e saranno passati al setaccio dalle squadre giunte nel Cratere bis. In modo precauzionale al campo sportivo saranno allestite nuove tende, capienti, in previsione dell’aumento degli sgomberi.





A seguire col sindaco tutte le operazioni, ieri sera, c’era l’assessore regionale Nicola Cavaliere. Inoltre, a seguito di un incontro tenutosi presso il Palazzo ducale tra gli amministratori, i vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile, il sindaco Puchetti ha comunicato, inoltre, che a causa del susseguirsi di scosse sismiche ed alla relativa necessità di mantenere libere le vie del centro storico per rendere più agevoli le operazioni di transito dei Vigili del fuoco in caso di necessità, gli eventi previsti sono rinviati a data da definire, così come tutti gli eventi previsti nel centro storico. Inoltre, in considerazione del perdurare del rischio sismico e sulla base di un'ulteriore consultazione con i Vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile, il sindaco Pino Puchetti comunica il rinvio della Notte Rosa dello Sport.

Infine, il sindaco di Larino Pino Puchetti comunica che, per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), è attivo il numero 0875.538981 per prenotare il ritiro a domicilio. Si specifica, tuttavia, che per quanto concerne esclusivamente i rifiuti ingombranti, questi possono anche essere portati direttamente all'isola ecologica di Larino, in contrada Sant’Antonio.